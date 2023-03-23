КМДА оприлюднила графік роботи метро після скорочення комендантської години
З 26 березня у Києві змінюється час комендантської години, згідно з яким метро працюватиме за новим графіком та на годину довше
Графіки оприлюднила КМДА.
"Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину. Зверніть увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час з урахуванням проходження останніх поїздів на лініях", - йдеться у повідомленні.
- Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці - з 26 березня вона триватиме з 00:00 до 05:00.
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