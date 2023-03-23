КМДА оприлюднила графік роботи метро після скорочення комендантської години

Графіки оприлюднила КМДА.

"Із 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину. Зверніть увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час з урахуванням проходження останніх поїздів на лініях", - йдеться у повідомленні.