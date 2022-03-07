КМДА шукає водіїв зі своїми вантажівками для розвезення продовольства по Києву

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.



"Терміново потрібні водії зі своїм транспортом вантажопідйомністью від 1 тонни. Необхідна логістика запасів продовольства в радіусі 3 км від станцій метро Києва", - йдеться у повідомленні.



Надіслати заявку на співробітництво можна до Гуманітарного штабу Києва за посиланням.