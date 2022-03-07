КМДА шукає водіїв зі своїми вантажівками для розвезення продовольства по Києву
У Києві шукають водіїв зі своїм вантажним транспортом та логістичних партнерів. Волонтери потрібні для того, щоб забирати й розвозити продукти у столиці
Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Терміново потрібні водії зі своїм транспортом вантажопідйомністью від 1 тонни. Необхідна логістика запасів продовольства в радіусі 3 км від станцій метро Києва", - йдеться у повідомленні.
Надіслати заявку на співробітництво можна до Гуманітарного штабу Києва за посиланням.
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