КМДА закликала киян не передавати паспортні й контактні дані підозрілим особам, які представляються благодійниками
У Києві незнайомці збирають паспортні й контактні дані людей нібито для благодійної допомоги, КМДА закликала не повідомляти таку інформацію та звертатися до поліції
Про це йдеться в телеґрам-каналі КМДА.
"У Києві фіксуються випадки, коли під виглядом надання благодійної допомоги невстановлені особи збирають паспортні та контактні дані осіб соціально незахищених категорій. У випадках, коли підозрілі особи намагаються отримати ваші особисті та контактні дані, запитуйте статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють, а також повідомляйте про такі факти поліцію", - зазначили в міській адміністрації.
У КМДА наголосили, що органи соцзахисту не збирають особисту інформацію про людей із соціально незахищених верств населення. Водночас лише вони можуть уточнювати дані громадян, які вже під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Це роблять з метою визначення відповідної категорії для надання допомоги.
Волонтерські та благодійні організації, які співпрацюють з міською владою, не збирають дані, адже всю необхідну інформацію вони отримують від органів соціального захисту.
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