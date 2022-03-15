КМДА закликала киян не передавати паспортні й контактні дані підозрілим особам, які представляються благодійниками

Про це йдеться в телеґрам-каналі КМДА.



"У Києві фіксуються випадки, коли під виглядом надання благодійної допомоги невстановлені особи збирають паспортні та контактні дані осіб соціально незахищених категорій. У випадках, коли підозрілі особи намагаються отримати ваші особисті та контактні дані, запитуйте статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють, а також повідомляйте про такі факти поліцію", - зазначили в міській адміністрації.



У КМДА наголосили, що органи соцзахисту не збирають особисту інформацію про людей із соціально незахищених верств населення. Водночас лише вони можуть уточнювати дані громадян, які вже під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Це роблять з метою визначення відповідної категорії для надання допомоги.



Волонтерські та благодійні організації, які співпрацюють з міською владою, не збирають дані, адже всю необхідну інформацію вони отримують від органів соціального захисту.

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