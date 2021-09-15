КНДР провела запуск двох балістичних ракет, - військові Південної Кореї

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на дані Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, передає НВ.

Ракети запустили з центральних регіонів КНДР.



Зараз спецслужби США і Південної Кореї аналізують інформацію.