КНДР провела запуск двох балістичних ракет, - військові Південної Кореї
Північна Корея 15 вересня запустила дві балістичні ракети в Японське море
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