КНДР запустила відразу декілька крилатих ракети у напрямку Жовтого моря
Північна Корея випустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря у суботу, 2 вересня
Про це повідомляє Yonhap.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив, що запуск ракет військами КНДР відбувся близько 4 години ранку.
"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні комітету начальників штабів.
Після 11-денних навчань Південної Кореї та США "Щит свободи Ульчі", які завершилися 30 серпня, Північна Корея розпочала військові командно-штабні навчання, що включають сценарій окупації території Південної Кореї, і на початку цього тижня випустила дві балістичні ракети малої дальності у бік вод. біля свого східного узбережжя.
У КНДР заявили, що запуск ракети був навчанням з завдання тактичного ядерного удару по великих командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.
- Нагадаємо, у КНДР заявили, що імітували ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.
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