У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї

Про це пише BBC.

Як зазначали державні ЗМІ, випробування проводилися як попередження проти розгортання США стратегічних бомбардувальників у регіоні.

Натомість Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що ракети були випущені біля східного узбережжя близько опівночі.

Запуски ракет відбулися за день до завершення спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Армія Північної Кореї заявила, що ракети були випущені у середу пізно ввечері під час "тактичних ядерних навчань, що імітують удари по випаленій землі по основних командних центрах і оперативних аеродромах".

"Мета навчання - надіслати чітке повідомлення ворогам, які кидають нам виклик такими військовими загрозами, як розгортання стратегічних ядерних засобів, незважаючи на наші неодноразові попередження", - заявили в армії.

Що відомо про наростання напруги з боку КНДР

5 серпня 2023 року постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".

6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни. А згодом він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни.

14 серпня повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні заводи країни, які виготовляють ракети, і наказав збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння, щоб зберегти "військову міць" і бути готовими до війни.

Пізніше, 18 серпня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

19 серпня лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю й ескалації войовничості Північної Кореї.

21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Після чого хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морські сили країни стануть "компонентом державного ядерного стримування", відвідавши командування служби.