Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї

У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї

31 серпня, 2023 четвер
06:59
Світ КНДР

Армія Північної Кореї заявила, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї

Про це пише BBC.

Як зазначали державні ЗМІ, випробування проводилися як попередження проти розгортання США стратегічних бомбардувальників у регіоні.

Натомість Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що ракети були випущені біля східного узбережжя близько опівночі.

Запуски ракет відбулися за день до завершення спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Армія Північної Кореї заявила, що ракети були випущені у середу пізно ввечері під час "тактичних ядерних навчань, що імітують удари по випаленій землі по основних командних центрах і оперативних аеродромах".

"Мета навчання - надіслати чітке повідомлення ворогам, які кидають нам виклик такими військовими загрозами, як розгортання стратегічних ядерних засобів, незважаючи на наші неодноразові попередження", - заявили в армії.

Що відомо про наростання напруги з боку КНДР

5 серпня 2023 року постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".

6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни. А згодом він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни.

14 серпня повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні заводи країни, які виготовляють ракети, і наказав збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння, щоб зберегти "військову міць" і бути готовими до війни.

Пізніше, 18 серпня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

19 серпня лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю й ескалації войовничості Північної Кореї. 

21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Після чого хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морські сили країни стануть "компонентом державного ядерного стримування", відвідавши командування служби.

КНДР
Південна Корея
США
ядерна небезпека
Читайте також:
ЧВК Вагнер
30 серпня, 2023 середа
У Білорусі між вагнерівцями та місцевими правоохоронцями загострюється конфлікт
збитий "Шахед"
30 серпня, 2023 середа
Українська ППО знищила 28 ракет і 15 безпілотників під час нічної атаки противника
міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
29 серпня, 2023 вiвторок
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
31 серпня
06:55
лікар гінеколог аборт
У Фінляндії з вересня спрощують процедуру аборту
06:41
похорон Пригожина
Путін навмисно засекретив похорон Пригожина, щоб надалі не перетворити його на мученика, - ISW
06:16
комендантська година
У Києві вводять новий формат перепусток на автівки для пересування під час комендантської години
06:06
Російський газ
Євросоюз збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40% від початку війни в Україні
05:58
Дональд Трамп
Прокурор Нью-Йорка закликає визнати Трампа шахраєм ще до початку суду
05:34
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
Українці знову перевершили очікування: генсек НАТО про успіх контрнаступу ЗСУ
05:08
Псков, вибухи
ППО прикриває лише Москву: в ISW пояснили причини успіху атаки дронів у Пскові
04:40
зерно, порт
У конгресі США підрахували скільки зерна вкрала РФ на окупованих територіях України
04:12
РДК
Російський добровольчий корпус повідомив про співучасть у атаці на аеродром у Курській області
03:44
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що це його остання каденція на посаді генсека НАТО
03:16
Аерофлот
США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ
02:48
Amazon
Український бізнес ще рік продаватимуть товари на Amazon без комісії, - Федоров
02:20
Жозеп Боррель
Боррель запропонував країнам ЄС план оборонної підтримки України на €20 млрд
01:52
Давид Арахамія
Арахамія не виключає проведення виборів в Україні наступного року
01:24
Оновлено
Алі Бонго
У Габоні відбувся держпереворот: військові назвали тимчасового керівника держави
00:56
Кишкова інфекція
Після Польщі спалах легіонельозу зафіксовано в Іспанії та Німеччині: один померлий
00:28
танк Leopard 1
Новий пакет озброєння від Німеччини: 10 Leopard 1 та радіолокаційна система RML-4D
00:13
Шахтар, Ярослав Ракицький
Ліга чемпіонів: визначились усі учасники групового етапу. З ким може зіграти "Шахтар"
00:06
Володимир Зеленський
Зеленський: тривають переговори з партнерами про додаткові системи ППО
2023, середа
30 серпня
23:59
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 серпня
23:27
Владислав Бабогло
Капітан "Олександрії" перейшов у "Карпати" за 585 тис. євро
23:00
Виола фон Крамон-Таубадель
"Спроба позбавитися політичних опонентів": європарламентарка фон Крамон про ідею Зеленського прирівняти корупцію до держзради
22:56
Чорне море, Крим
РФ звинуватила Україну в атаці ракетою по Криму та дронами - по Брянщині
22:29
F-16 Нідерланди
У Данії частина українських пілотів уже може розпочинати льотну підготовку на F-16, - Залужний
21:50
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Уряд Грузії не дозволив президентці Зурабішвілі відвідати Україну та ще низку країн
21:20
Оновлено
Застрелений поліцейським у Дніпрі водій-порушник був п'яним, - ЗМІ
20:56
"Можемо зробити більше": міністр оборони Естонії сказав, де знайти боєприпаси для України
20:37
Ольга Харлан
Іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за $10 400
20:33
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найуспішніша атака дронів по РФ: росіяни втрачають власні стратегічні обʼєкти. Колонка Сергія Згурця
20:19
Жозеп Боррель
Боррель запропонував збільшити до 40 тис. кількість українських військових, яких ЄС тренує цьогоріч
20:02
гроші під час війни
Як зберегти гроші під час війни. Поради фінансиста
19:33
Сергій Палкін
Гендиректор "Шахтаря" заявив про катастрофу в українському футболі
19:32
Перевірка рішень про непридатність до військової служби і залучення цивільних медзакладів: Зеленський провів засідання РНБО щодо роботи ВЛК
19:14
ЗСУ, міномет, міна
ЗСУ відбили атаки РФ у районі Старомайорського Донецької області, - зведення Генштабу
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 553 дня війни: "бавовна" на аеродромі Пскова та палкий привіт від СБУ окупантам на Запоріжжі
19:00
Х-47 "Кинжал" та його носій МиГ-31К
Винищувачі МіГ-31: чим загрожує українцям цей літак і які його характеристики
18:37
OPINION
на фото: Олексій Білошицький
Країна поваги до закону і порядку чи країна бєспрєдєла
18:34
Кримський міст
Росіяни встановили баржі для захисту Кримського моста: з'явились супутникові знімки
18:31
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив, що збереження життя українців важливіше за незалежність країни. У МЗС України відповіли
18:29
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Українські біженці в Польщі можуть розраховувати на нову грошову допомогу. Як отримати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV