Кім Чен Ин заявив, що на військово-морському флоті КНДР розмістять ядерну зброю
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морські сили країни стануть "компонентом державного ядерного стримування", відвідавши командування служби
Про це повідомило видання Kyodo.
Видання додає, що у своїй промові, виголошеній у неділю з нагоди Дня військово-морського флоту, який відзначався наступного дня, Кім засудив лідерів Японії, США і Південної Кореї як "босів банд" і наголосив на необхідності для військово-морських сил "бути готовими зламати волю ворога до війни".
Що відомо про наростання напруги з боку КНДР
5 серпня 2023 року постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".
6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни. А згодом він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни.
14 серпня повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні заводи країни, які виготовляють ракети, і наказав збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння, щоб зберегти "військову міць" і бути готовими до війни.
Пізніше, 18 серпня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
19 серпня лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю й ескалації войовничості Північної Кореї.
21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Після чого хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї.
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