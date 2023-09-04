Книжки й прапори з підписом Залужного: на презентаціях Жадана проведуть благодійний аукціон для ЗСУ
Український письменник і музикант Сергій Жадан проведе презентації поетичної збірки "Скрипниківка" в Ужгороді та Львові. Під час заходу збиратимуть кошти на ЗСУ
Про це Жадан повідомив в Instagram.
"У мене починаються презентації "Скрипниківки", тож усіх буду радий бачити й чути. Сьогодні зустрічаємося в Ужгороді, завтра — у Львові", - написав він.
На заході в кожному місті Олександр Колмен Сердюк проведе благодійні аукціони. Серед лотів будуть прапори та книжки Жадана, які підписав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Фото: Instagram Жадана
Довідка: Сергій Жадан родом зі Старобільська (Луганщина). Автор низки романів і поетичних збірок. Один із його найвідоміших романів, "Ворошиловград", став книжкою 2010 року за версією ВВС.
У березні 2022 року Комітет літературознавчих наук Польської академії наук висунув Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
- У серпні Жадан презентував у Києві проєкт "Птах".
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