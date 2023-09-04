Книжки й прапори з підписом Залужного: на презентаціях Жадана проведуть благодійний аукціон для ЗСУ

Про це Жадан повідомив в Instagram.

"У мене починаються презентації "Скрипниківки", тож усіх буду радий бачити й чути. Сьогодні зустрічаємося в Ужгороді, завтра — у Львові", - написав він.

На заході в кожному місті Олександр Колмен Сердюк проведе благодійні аукціони. Серед лотів будуть прапори та книжки Жадана, які підписав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Фото: Instagram Жадана

Довідка: Сергій Жадан родом зі Старобільська (Луганщина). Автор низки романів і поетичних збірок. Один із його найвідоміших романів, "Ворошиловград", став книжкою 2010 року за версією ВВС.

У березні 2022 року Комітет літературознавчих наук Польської академії наук висунув Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.