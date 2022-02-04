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Головна Суспільство КНУ, КПІ і Сумський державний: Webometrics опублікував рейтинг найкращих університетів України

КНУ, КПІ і Сумський державний: Webometrics опублікував рейтинг найкращих університетів України

4 лютого, 2022 п'ятниця
14:02
Суспільство

Київський національний університет імені Тараса Шевченка визнали найкращим вишем в Україні за версією Ranking Web of Universities

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на рейтинг університетів на сайті Webometrics.

На другому місці опинився Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на третому - Сумський державний університет.

До ТОП-10 найкращих ЗВО України потрапили:

  • Національний авіаційний університет;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".

Львівський національний університет Івана Франка опинився на 12 місці, Київський національний університет технологій та дизайну - на 14 місці, Національний університет "Києво-Могилянська академія" – на 23 місці, Київський університет імені Бориса Грінченка - на 58 місці.

  • Нагадаємо, до університету імені Франка приєднали ще один львівський ЗВО.

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