КНУ, КПІ і Сумський державний: Webometrics опублікував рейтинг найкращих університетів України

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на рейтинг університетів на сайті Webometrics.

На другому місці опинився Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на третому - Сумський державний університет.



До ТОП-10 найкращих ЗВО України потрапили:

Національний авіаційний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Національний університет "Львівська політехніка";

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".

Львівський національний університет Івана Франка опинився на 12 місці, Київський національний університет технологій та дизайну - на 14 місці, Національний університет "Києво-Могилянська академія" – на 23 місці, Київський університет імені Бориса Грінченка - на 58 місці.