Княжицький назвав виступ Путіна на концерті на підтримку війни в Україні й річниці окупації Криму чистим фашизмом і брехливою показухою
Народний депутат Микола Княжицький прокоментував виступ президента РФ Володимира Путіна на концерті на підтримку війни в Україні
Про це він написав у Facebook.
"Дивился Путіна. Чистий фашизм. І Z як свастика. Виступ перервався і раптом зазвучала пісня . Під написом "пррямий ефір" А потім знову повтор. Фільм Ромма «Звичайний фашизм» про Гітлера і Путіна. Як і творчість Лені Ріфеншталь", - зазначив Княжицький.
Він пояснив, чому виступ Путіна у прямому ефірі прервався.
"Бо у режисерів у російськофашистських руки ростуть не звідти. Хотіли усіх обдурити, поставили монтажний запис Путіна, знятий в іншому місці під виглядом прямого ефіру і "налажали" при видачі. Ну, або невідомі демократи вирубили цей брехливий запис. Усе показуха у них брехлива", - підсумував нардеп.
Раніше Путін сьогодні на стадіоні "Лужники" виступав з промовою з нагоди річниці окупації Криму. На словах про війну в Україні трансляція була перервана.
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