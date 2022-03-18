Княжицький назвав виступ Путіна на концерті на підтримку війни в Україні й річниці окупації Криму чистим фашизмом і брехливою показухою

Про це він написав у Facebook.



"Дивился Путіна. Чистий фашизм. І Z як свастика. Виступ перервався і раптом зазвучала пісня . Під написом "пррямий ефір" А потім знову повтор. Фільм Ромма «Звичайний фашизм» про Гітлера і Путіна. Як і творчість Лені Ріфеншталь", - зазначив Княжицький.



Він пояснив, чому виступ Путіна у прямому ефірі прервався.



"Бо у режисерів у російськофашистських руки ростуть не звідти. Хотіли усіх обдурити, поставили монтажний запис Путіна, знятий в іншому місці під виглядом прямого ефіру і "налажали" при видачі. Ну, або невідомі демократи вирубили цей брехливий запис. Усе показуха у них брехлива", - підсумував нардеп.



Раніше Путін сьогодні на стадіоні "Лужники" виступав з промовою з нагоди річниці окупації Криму. На словах про війну в Україні трансляція була перервана.



У той же час користувачі Telegram викладають записи, які підтверджують, що Путін все-таки виступив на Лужниках.