Княжицький: Захотілося владі просто вимкнути три канали. І байдуже їм, що наступ на свободу слова зірве наше кандидатство у ЄС

Про це він написав у facebook.



"Дискутували вчора з приятелем про те, хто виграє війну. Звичайно, ми разом були переконані у військовій і політичній перемозі України.

А далі що? Ось подивися, каже приятель : другу світову Німеччина програла? Програла. Зате як країна Німеччина виграла.

Росія теж після програшу може змінити Путіна на будь-кого іншого, залучити інвестиції, отримати "план Маршалла", як колись німці і підняти економіку. А що Україна? Буде маленькою корумпованою європейською країною із знищеною економікою", – пише Княжицький



Він зауважує, що ризик такий дійсно є, поки населення обиратиме нефахові владу і віритиме у чудеса та навіювання. Бо влада, обрана такими людьми діє аналогічно.



"Війна триває з 2014, але назвемо так час до масштабного вторгнення російських нацистів. Згадаймо навіть не вагнергейт. Пам‘ятаєте, як влада захищала усіх цих росіян, які хотіли побудувати нам меморіал у Бабиному Яру, де українців показували виключно посібниками нацистів? І Зеленський, і Єрмак, і Олександр Ткаченко. І навіть Віталій Кличко з Пінчуком. Де зараз Фрідман ? Хан, інші "спонсори нашої пам‘яті"? Чому це раптом блокують їх рахунки у світі і всюди називають спонсорами Путіна? Вони ж не вчора стали цими спонсорами. Усі ці люди навіть не у Львові і чомусь Садовий з ними не обіймається зараз на джазових фестивалях", – наголошує Княжицький.



Як зазначає політик, може тому, що гроші не пахнуть, і політика не пахне. Захотілося владі просто вимкнути три канали, і байдуже їм, що наступ на свободу слова зірве наше кандидатство у Європейському Союзі.



"Ставки у війні високі. Американці і союзники вирішили знищити силу європейського диктатора Путіна. Українські патріоти і армія чинять цей подвиг. Шкода, якщо українське болото і їхні представники у владі під патріотичними гаслами зведуть нанівець жертовність героїв", – підсумовує нардеп.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрової мережі Т2. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

На сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий".

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