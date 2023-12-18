Коксохім в Авдіївці зруйнований росіянами: відновити його буде неможливо, - "Метінвест"

Про це повідомив гендиректор “Метінвесту” Юрій Риженков в інтерв’ю Forbes.

"Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо", - сказав він.

Також Риженков додав, що навряд потрібно буде відбудовувати його в тому вигляді, у якому він був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Гендиректор "Метінвесту" акцентував: найбільшими споживачами коксу Авдіївського коксохіму були "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча". За його словами, про їхнє відновлення в осяжному майбутньому не йде мова, допоки компанія ще не повернулася в Маріуполь. Водночас "Метінвест" планує відновити "Азовтсаль", проте Риженков сказав, що це буде вже зовсім інший завод.

В інтерв’ю гендиректор "Метінвесту" також зазначив, що після закінчення війни металургія залишиться частиною Маріуполя, проте не буде його основою. Також, за його словами, місто може бути курортним.

"Туризм може бути головним сектором економіки міста. Потенціал також є у машинобудуванні, кораблебудуванні, науці", – сказав він, але нагадав, що все залежатиме від того, на яких умовах закінчиться війна.