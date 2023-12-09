З укриття Авдіївського коксохіму евакуювали останніх цивільних

Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Суспільне.

За словами Барабаша, ці дванадцять людей прийшли в укриття заводу з початку вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку.

"Залишалось 12 людей, це цивільні, частина з них працювала в підрядних організаціях, які по договору працювали на Коксохімі. Вони знали, які там укриття є. І тому вони попросились", - зазначив він.

У виданні розповіли, що були складнощі з тим, аби вмовити людей їхати.

"Після виведення вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників Коксохіму, ці люди відмовились евакуйовуватися з заводу і залишались. Їх спочатку було 17, потім ми трьох умовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалося всіх вмовити, всіх вивезли", - додав начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

Наразі люди перебувають у Покровську. Барабаш додав, що надалі люди матимуть вибір: поїхати далі чи залишитись у Донецькій області. Зараз з евакуйованими працюють психологи.

"Краще їх зараз не чіпати. Це 9 чоловіків і 3 жінки", - пояснив він.

У евакуації людей брали участь поліція, волонтери та працівники АКХЗ.