На Авдіївському коксохімі залишаються цивільні люди, - начальник міської ВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш повідомив, що на коксохімічному заводі до цього часу залишаються 15 цивільних осіб, яких намагаються вмовити виїхати з міста
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На Авдіївському коксохімічному заводі, на жаль, ще залишаються цивільні люди. Це не робітники заводу, а люди, які на початку повномасштабного вторгнення попросили прихистку на заводі. До цього часу вони не виїжджають. Ми постійно ведемо з ними перемовини. Спочатку їх було 17, а зараз вже 15 осіб. З ними дуже важко говорити, а примусово їх вивезти в нас немає можливості", - розповів Барабаш.
Начальник міської ВА додав, що у місті немає можливості розвозити гуманітарну допомогу
"В Авдіївці вже немає жодного магазину. Адресно ми не маємо змоги розвозити гуманітарну допомогу. Оскільки це дуже небезпечно. Дрони окупантів дуже часто літають над містом й бʼють по цивільних машинах.Люди самі приходять і забирають таку допомогу", - додав він.
- У вечірньому зведенні Генштабу за 19 листопада йшлося про те, що на Авдіївському напрямку ворог без успіху вів штурмові дії південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.
- У звіті американського Інституту вивчення війни від 20 листопада повідомили, що українські сили здійснили просування вперед поблизу Авдіївки, відбиваючи атаки російських військ. Російські джерела заявляють про великі втрати та змушеність використовувати персонал та призовників
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