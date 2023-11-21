На Авдіївському коксохімі залишаються цивільні люди, - начальник міської ВА Барабаш

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На Авдіївському коксохімічному заводі, на жаль, ще залишаються цивільні люди. Це не робітники заводу, а люди, які на початку повномасштабного вторгнення попросили прихистку на заводі. До цього часу вони не виїжджають. Ми постійно ведемо з ними перемовини. Спочатку їх було 17, а зараз вже 15 осіб. З ними дуже важко говорити, а примусово їх вивезти в нас немає можливості", - розповів Барабаш.

Начальник міської ВА додав, що у місті немає можливості розвозити гуманітарну допомогу

"В Авдіївці вже немає жодного магазину. Адресно ми не маємо змоги розвозити гуманітарну допомогу. Оскільки це дуже небезпечно. Дрони окупантів дуже часто літають над містом й бʼють по цивільних машинах.Люди самі приходять і забирають таку допомогу", - додав він.