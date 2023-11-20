ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки та мають успіхи у просуванні, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили контратакували поблизу Авдіївки та 19 листопада здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, вказують на те, що українські сили просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російський мілблогер стверджував, що українські сили відбили позиції біля залізниці поблизу Степового і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Зокрема,19 листопада російські війська проводили наступальні операції в районі Авдіївки, але не здобули жодних підтверджених успіхів. Російські мілблогери стверджували 18 і 19 листопада, що російські війська просунулися в районі промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та залізниці на захід і північний захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Російський мілблогер заявив 19 листопада, що елементи російської 114-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус ДНР) та підрозділи "Штурм-З" просунулися вперед біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки, але пізніше відмовився від цієї заяви після того, як інші російські джерела спростували це твердження.

Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), а також поблизу Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Авдіївки.

Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив 19 листопада, що кількість російських дезертирів та військовослужбовців, які відмовляються вести наступальні операції, зростає, що змушує російське командування застосовувати фізичну силу та загороджувальні загони, щоб підштовхнути російські війська до бою. [49] Штупун заявив, що російські війська зазнали великих втрат під Авдіївкою і змушені використовувати мобілізований персонал та призовників з числа військовослужбовців строкової служби.