Колаборанта з "МДБ ЛНР" судитимуть за катування чоловіка
Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях та в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно "заступника начальника Алчевського міжрайонного відділу Міністерства державної безпеки ЛНР"
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у незаконних збройних формувань та порушенні законів та звичаїв війни.
За даними слідства, мешканець Алчевська з 2017 року обіймає посаду "заступника начальника міжрайонного відділу" "МДБ ЛНР".
Він вербує місцеве населення.
У 2019 році чоловік незаконно затримав громадянина України на КПВВ "Станиця Луганська" та позбавив його волі. Після цього помістив потерпілого до камери та упродовж доби "отримував зізнання" щодо нібито роботи на СБУ.
Чоловіку погрожували вбивством та розправою над рідними та катували.
Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.
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