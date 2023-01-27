Про це інформує НАЕК "Енергоатом".

"Працівникам, котрі підписали фільчині грамоти, а точніше – контракти з рашистами, нові "роботодавці" обіцяли зберегти та трудовий стаж, і відпустки. По факту ж російські посіпаки залишилися без відпусток", – пише пресслужба.

Повідомляється, що згідно з новими наказами Росатому відпочити працівникам дозволять лише за рік після укладання контракту.

Водночас раніше йшлося про обов'язкове відпрацювання – пів року на окупаційну владу.

"Пізніше Росатом – спільник загарбників – вирішив, що українці мають заслужити відпустку, відпрацювавши на РФ цілий рік", – розповідають в Енергоатомі.

Державне підприємство закликає українців не підписувати жодних контрактів із російськими загарбниками, аби не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати своє майбутнє.

"НАЕК "Енергоатом" гарантує, що відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні Компанією виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика", – додає пресслужба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на тимчасово окупованій ЗАЕС не можуть запустити енергоблоки: українські фахівці відмовилися від співпраці, а власних кадрів бракує.

Російські загарбники намагаються схилити білоруських ремонтників, аби ті погодилися працювати на Запорізькій АЕС.

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