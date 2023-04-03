Колаборанти пакують валізи й готуються до евакуації, - заступник голови Бердянської райради Дудукалов
Заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов розповів, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях готуються до евакуації на тлі новин про контрнаступ ЗСУ
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"У нас є інформація, що серед колаборантів, починається паніка. Всі їхні заяви про "нікакой паніки нєт" вже не йде мови. Тому, про всяк випадок, колаборанти починають збирати валізи й готуватись до евакуації. Дехто з них вже купують авто для того, щоб тікати від українського правосуддя. Колаборанти починають вивозити майно та членів родини з тимчасово окупованих територій України", - розповів Дудукалов.
Заступник голови Бердянської райради додав, що колаборанти вже перебираються на територію РФ
"Колаборанти намагаються вивезти свої родини на територію Росії та окупованого Криму. Кожен з них вже планує своє майбутнє в Росії. Вони розуміють, що деокупація тимчасово окупованих територій України просто неминуча. Ми ж сподіваємось, що ЗСУ проведуть якомога скоріше деокупацію наших територій", - додав він.
- У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста.
- 2 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива, а також частину сховища боєприпасів
- Уранці 3 квітня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області вибухнув автомобіль. Постраждалому колаборанту Максиму Зубарєву надали медичну допомогу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.12
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.06
- Актуальне
- Важливе