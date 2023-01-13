Колаборанти розповсюджують фейк, що після деокупації на всіх жителів Мелітополя чекає "судилище", - мер Федоров

Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"Мешканців окупованих територій рашисти не змогли зламати, тож вирішили залякати. Колаборанти розповсюджують фейк про те, що після звільнення на всіх жителів Мелітополя чекає "судилище" за те, що вони залишались в окупованому місті. Мета цієї відвертої брехні - посіяти паніку серед жителів, щоб люди перестали чекати на деокупацію, навіть боялися її", - написав Федоров.

Мер запевнив українців, які не здались і не пішли на співпрацю з ворогом, що розповіді окупантів про судилище - це фейк.

"ЗСУ вже звільнили дуже багато населених пунктів і в жодному не було переслідувань жителів за те, що вони залишалися вдома. Звичайно, мова не йде про зрадників, які пішли служити рашистам. З ними розмова буде короткою - суд і покарання", - сказав Іван Федоров.

12 січня стало відомо, що на Запоріжжі, у тимчасово окупованому Мелітополі, щодня збільшується кількість росіян, кадирівців, осетинів і бурят.

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