Колективний Захід не розглядає варіант участі у війні, - британський полковник Грант
Глен Грант, полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт, вважає, що Західний світ вже неодноразово проявляв певну слабкість, тому Путін рухався вперед, починаючи з конфлікту в Чечні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Світ справді дозволив Путіну зайти у Крим, але давайте подивимося ще далі у минуле. Ніхто нічого не зробив, коли були конфлікти у Чечні та Грузії. Західний світ вже неодноразово проявляв певну слабкість, тому Путін рухався вперед", - зазначив полковник армії Великої Британії у відставці.
Глен Грант зауважив, що спільним у сьогоднішній війні з часами Другої світової та опісля є те, що йдеться про брак людей, які б серйозно сприймали цю війну.
"Зараз колективний Захід не розглядає, що їм можливо доведеться боротися. Фактично це вони робили з часів Другої світової війни, тобто не готуються до війни, не засвоюють необхідних уроків так, як це потрібно робити", - сказав військовий експерт.
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