Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Путінський режим створює паралельний світ і вірять в цю брехню. Вони ж вірили, що захоплять Київ за три дні, вірили. Розпочали війну проти України й провалились. То чому вони не можуть розпочати війну проти НАТО, провалити цю війну і сісти за стіл переговорів!? Все може бути", - вважає Чалий.

Дипломат додав, що НАТО повинно втрутитись і відповісти на терористичні дії РФ в Чорноморському басейні

"Після погроз Польщі, знову постає питання силового й військового тиску на РФ. Крім того, хотілося б почути де всі ці пекельні пакети санкції, де санкції проти "Росатому", який вивів четвертий енергоблок ЗАЕС в гарячий зупин. Це значить, що до катастрофи кілька годин, якщо вони захочуть. Американці домовились, за що ми їм вдячні, але вони залишили технічні можливості для Путіна, щоб влаштувати теракт на АЕС, які він мав і до цього. Тому зараз важлива силова ініціатива від НАТО. Нам не зернова ініціатива потрібна, а лише дотримання правил вільного судноплавства. Якщо НАТО і США не спроможні на силові методи стримування Путіна, то це удар по ним, а не по нам. Тому, я думаю, що там знайдуть засоби, що поставити на місце цих воєнних злочинців", - додав він.

22 липня президент РФ Володимир Путін заявив, буцімто Польща та Литва планують окупацію України. При цьому західні території Польщі він назвав подарунком Йосипа Сталіна.