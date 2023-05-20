Про це сказав дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Колективному Заходу потрібно реально усунути Росію, щоб вона не шарпалася між ногами. Потім перейти до двополюсного світу, де одним полюсом буде цивілізація й демократія, а іншим полюсом буде режим автократії, якщо не 100%, то до певної міри. Такий режим, на чолі з Китаєм, буде далеким від демократичних цінностей. Але, якщо вони поводитимуться пристойно, то чому ні", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, світу потрібна китайська фабрика. Ця фабрика непогано виконує функції з виробництва товарів для світу.

"Але до тієї межі, поки ця фабрика не починає загрожувати іншим. Якщо Росія буде реально усунена з шахової дошки, і на ній залишаться лише дві ключові фігури - Захід й Китай, то шансів знайти порозуміння з Китаєм буде значно більше. Тому, що скажена Росія з ядерною зброєю реально створює загрозу для всього світу. І цивілізованого й не дуже", - зазначив Огризко.