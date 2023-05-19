"Китай несе особливу відповідальність": голова Ради ЄС звернувся із закликом до Пекіна щодо війни РФ в Україні
Голова Ради ЄС Шарль Мішель закликав Китай "тиснути на Росію, щоби вона припинила військову агресію" в Україні. За його словами, Пекін має вплив на РФ
Така заява прозвучала на саміті G7 у Хіросімі, передає CNN.
"Китай несе особливу відповідальність у світі. Він має грати за міжнародними правилами. І ми закликаємо Китай тиснути на Росію, щоби вона припинила військову агресію", – сказав Мішель.
Він також наголосив на важливості зміцнення відносин блоку з Пекіном, сказавши, що "стабільні та конструктивні відносини з Китаєм є нашим взаємним інтересом".
Однак Мішель додав, що ЄС залишатиметься твердим у своїх цінностях і просуватиме свої інтереси.
Мішель наголосив на "необхідності спільно з Китаєм працювати над глобальними викликами: зміною клімату, збереженням природних ресурсів; біорізноманіттям; стійкістю боргів", враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та його економіку, що розвивається.
- Раніше Китай представив так званий мирний план, у якому війну в Україні названо "кризою".
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