Така заява прозвучала на саміті G7 у Хіросімі, передає CNN.

"Китай несе особливу відповідальність у світі. Він має грати за міжнародними правилами. І ми закликаємо Китай тиснути на Росію, щоби вона припинила військову агресію", – сказав Мішель.

Він також наголосив на важливості зміцнення відносин блоку з Пекіном, сказавши, що "стабільні та конструктивні відносини з Китаєм є нашим взаємним інтересом".

Однак Мішель додав, що ЄС залишатиметься твердим у своїх цінностях і просуватиме свої інтереси.

Мішель наголосив на "необхідності спільно з Китаєм працювати над глобальними викликами: зміною клімату, збереженням природних ресурсів; біорізноманіттям; стійкістю боргів", враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та його економіку, що розвивається.