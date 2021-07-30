Коли Чауса привезли на вертольоті, його очікували чотири мікроавтобуси спецназу СБУ, - Бутусов

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.



"Поліція мала затримати Чауса, оскільки він знаходиться у розшуку, але замість того раптом з'явилася група співробітників СБУ, які забрали Чауса. Вони вивезли його спочатку у невідомому напрямку. Потім виявилось, що це був напрямок на військовий аеродром. На цьому вертольоті Чауса доправили до Києва і на цей момент співробітники НАБУ та спецназ виявили місцезнаходження Чауса. І тому, коли Чаус прилетів на вертольоті його очікували чотири мікроавтобуси спецназу СБУ, які мали забезпечити охорону та захист Чауса від спецназу НАБУ. І доставку Чауса не в НАБУ, а в СБУ", - сказав Бутусов.



Він зауважив, що детективи НАБУ говорили про незаконність дії та необхідність негайної передачі Чауса.



"На жаль, СБУ залишила Чауса в своїх руках. Вони не виконують статтю 368 К.К., статтю 382 К.К., тобто не передають до суду людину, яка знаходиться в офіційному міжнародному розшуку в базі Інтерполу. І є рішення суду через його втечу, що він має бути запроторений за грати і має опинитися перед судом. Замість того його чомусь утримує СБУ", - додав Бутусов.



Він заявив, що дії СБУ є абсолютно незаконними.

Нагадаємо, що екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

У Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю Миколу Чауса, не виходили на зв’язок з ними.