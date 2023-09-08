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Коли "Ганьба" не ганьба: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
8 вересня, 2023 п'ятниця
20:04
Культура Я, Ніна

Від життєствердної  стрічки, заснованої на реальних подіях із життя української телеведучої Яніни Соколової, до кіноісторії про особистість, яка намагалася зламати рамки стереотипів на шляху до мрії

Так збіглося, що чи не всі головні герої пропонованої добірки - ті, котрі, трохи не такі чи поводяться не так, як заведено там, де вони є. Не знаю, хто мудрий прорік істину: щоб плисти проти течії, риба має бути сильною, бо за течією пливти може навіть мертва риба. Отож в традиційній підбірці фільмів на вихідні від "Еспресо"  цього разу така - про сильних "риб". Байдуже, у якій вони подобі…

" Я, Ніна"

У кінотеатрах з 7 вересня

Я, Ніна

Цю драму, спродюсовану відомою телеведучою та журналісткою Яніною Соколовою, ви точно не можете пропустити хоча б через те, що її продюсерку - відому телеведучу та журналістку - Яніну Соколову МВС Росії оголосило у розшук (включена до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу). А тим більше тому, що в основі драми -   реальна історія з життя цієї неординарної особистості.

"Сім місяців тому я дізналася, що у мене РАК. - написала Яніна Соколова у травні 2019 року на своїй сторінці у соціальних мережах. - За 7 місяців я його ПОБОРОЛА… Мені 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворим на рак полегшити життя і бути…щасливими. Навіть у цей кепський період. Саме з цією метою  ми з командою  вирішили створити мультимедійний проєкт…Ви не побачите там стомленої приреченості і жалю.  Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові.  Так, саме любові. Бо порятунок від раку – це любов".

Над проєктом почали працювати у 2019 році. Тоді фільм, в якому Яніна Соколова мала виконати головну роль і де режисерське крісло мав посісти Володимир Харченко-Куликовський, став одним із переможців конкурсного відбору Держкіно та частково отримав державне фінансування. Однак в часі концепція дещо змінилася. Для роботи над сценарієм та режисури було запрошено Марисю Нікітюк.Стрічка перестала бути біографічною, на головну роль було запрошено Ксенію Хижняк, а Соколова стала продюсеркою. Основні зйомки завершилися у березні 2021 року. Але через повномасштабне вторгнення для завершення фільму спершу довелося переїхати до Польщі, а тоді - до Німеччини.

Отже, про що мова? "Популярна ведуча відомого на всю країну телевізійного шоу Ніна Сокіл (Ксенія Хижняк) дізнається про страшну хворобу. Усвідомлення реальності настільки лякає, що жінка з головою поринає в роботу".

У головних ролях: Ксенія Хижняк, Олексій Тритенко, Максим Панченко, Лілія Нестеренко, Ксенія Брагинець, Ігор Колтовський

"Під гіпнозом"

У кінотеатрах з 7 вересня

Під гіпнозом

Американський науково-фантастичний трилер 2023 року режисера Роберта Родрігеса, що написав сценарій разом із Максом Боренштейном, насамперед приваблює тим, що головну роль тут виконав  харизматичний американський актор, сценарист та кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Бен Аффлек. На Аффлека час впливає мало, тому на нього просто приємно дивитися, принагідно згадуючи, що він - єдиний з акторів, який у своїй творчій кар'єрі втілив і образ Бетмена, і образ Супермена А щодо самої стрічки, то західна критика сходиться на тому, що вона - ненайгірша і навіть може подарувати задоволення перегляду, однак тільки єдиний раз. Бо претензій до неї також є чимало.

За сюжетом, детектив поліції Деніел Рурк болісно переживає зникнення маленької доньки. Одного дня він стає свідком пограбування банку та бачить, як незнайомі між собою люди злагоджено діють в інтересах злочинців. Аби зрозуміти, що ними керує, Рурк виходить на віщунку Дайану Крус. Виявляється, в усьому винна діяльність невловного "гіпнотика", який вміє за лічені секунди проникати в розум людей та змушувати їх до будь-яких дій. Чим більше Рурк прагне розібратися у тому, що відбувається довкола, тим складніше відрізняти реальність від штучних спогадів та навіювання.

У головних ролях: Бен Аффлек, Алісе Брага, Вільям Фахтнер, Джекі Ерл Хейлі

"Монахиня 2"

У кінотеатрах з 7 вересня

Монахиня 2

Могли б цей фільм жахів, який є продовженням однойменної стрічки, що вийшла на екрани у 2018 році, а також дев’ятим фільмом у франшизі "Всесвіт заклять", й оминути через надмір жахів у реальному житті. Однак чимало людей її очікували. Та й фільм вийшов динамічним, щільним, де перелік врівноважується легшими моментами і навіть певним комізмом. Одним словом, доволі якісний вийшов фільм, режисером якого цього разу став Майкл Чавес. А Джеймс Ван, який був сценаристом першої частини, продюсував стрічку. 

Отже, події фільму розгортаються через 4 роки після того, що відбувалося у попередній частині. Сестра Ірен знову віч-на-віч опиняється із надзвичайно потужною потойбічною силою в образі монахині.

У головних ролях: Таісса Фарміґа, Анна Попплвелл, Сторм Рейд, Бонні Ааронс, Кетелін Роуз Довні

"Я є Ґрут" (2 сезон)

На Disney+ з 6 вересня

я є Грут

Вигаданий супергерой з коміксів американського видавництва Marvel Comics отримав кіноверсію продовження своїх пригод. Властиво, серію американських анімаційних короткометражних фільмів, створили для потокового сервісу Disney+. У другому сезоні мультсеріалу найпопулярніше дерево світу - малюк  Ґрут - набуде як нових друзів, так і нових ворогів. 

"На Ґрута просто весело дивитися, — попередньо ділилася враженнями про роботу над стрічкою її режисерка та сценаристка Кірстен Лепор. - Усе, що нам потрібно було зробити, це придумати справді звичайні дитячі сценарії, які потім, як тільки у них потрапляє Ґрут, раптом стають набагато цікавішими та смішнішими. Я в захваті від глядачів, які, як знаю, уже відчувають слабкість до Бебі Грута. Я в захваті від того, що вони дізнаються більше про цього героя через ці короткометражки".

"Ганьба" (мінісеріал)

На Netflix з 6 вересня

Ганьба

Доволі незвичайний польський серіал про пошук свого шляху у житті та вихід за рамки традицій, стереотипів тощо. А це завжди цікаво

Отже, новий серіал розповідає про життя 17-річної дівчини ромського походження, яка попри все мріє стати гіп-гоп зіркою. Як їй це вдасться і чи вдасться, що переможе сила ромських традицій та коріння чи бажання самотужки створити власне життя - мені вже цікаво. 

У ролях: Зофія Ястшембска, Себастьян Лах, Маґдалена Червінска

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