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Війна з Росією: хроніка
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Коли хочеться опустити руки, треба їхати на передову, - Гандзя Морозова

21 травня, 2023 неділя
19:25
Війна з Росією ЗСУ

Волонтерам жіночого ветеранського руху, в який входить дівчина, вдається збирати багато необхідних речей на фронт. А нині триває збір на надлегкі плити для парамедикинь

Про це Гандзя Морозова розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо".

"Ми якось приїхали до хлопців, вони нас годували борщем і питали, що відбувається в Києві. Вони наголосили,  круто, що ви можете кудись виходити, бо ми тут все робимо для того, щоб ви жили, - пригадує дівчина. - І мені зараз хочеться кричати, давайте робити щось, щоб вони скоріше повернулися до нас і продовжували життя, за яке ми боремося, і відбудовували Україну. Знаєте,  коли хочеться опустити руки, треба їхати туди. Тоді розумієш, що руки не можна опускати, а потрібно далі стукати у всі двері і люди відчинять. У будь-якому випадку будуть люди, які включаться в процес".

Нині у Жіночому ветеранському русі триває збір коштів на надлегкі плити. Волонтерам залишилося зібрати сто тисяч гривень.

"Ми чекаємо на цю перемогу, - наголошує Гандзя Морозова. - Тому що далі у нас є сплановані збори і люди чекають на придбання. Ми випрацювали для себе схему і зрозуміли, що людям потрібно відчувати дотичність і щось отримувати взамін. Тому один із методів наших зборів - це те, що в нас є дуже кльові інфлюенсери, які допомагають організовувати різноманітні івенти, читання віршів, стендапи. Дуже багато людей включається у цей процес. Тоді, коли людина йде на івент, її квиток автоматично перетворюється на донат. І завжди говоримо, що цей івент вдався, тому що нас там захищають. І здається це у всіх в головах вже є, але коли ти це проговорюєш або якісь нові історії розповідаєш - це працює. Тому що всім говориш, до прикладу, збираємо на бронежилет, який важить два кілограми. Всі говорять класно.  Але інший результат,  коли даєш спробувати бронежилет двох кілограм і восьми. А коли додаєш, що у цих восьми кілограмах парамедики проводять добу і ще з собою носять рюкзак, який важить 20 кілограм, у таких моментах людина переносить на себе і це дає хороший результат".

  • Нагадаємо, Гандзя Морозова розповіла чим загрожує, що носять чоловічу форму.
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