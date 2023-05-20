Про це Гандзя Морозова розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо".

"Волонтерський штаб Жіночого ветеранського руху з'явився 24 лютого минулого року, - розповідає Гандзя Морозова. - Ми допомагали цивільним і військовим. Все формувалося під час війни, тому в нас було багато змін, різних покращень. Адже для багатьох, як і для мене, волонтерський досвід був такий перший і ми багато чого вчилися в екстрених умовах".

За словами волонтерки, членкині руху - в пріоритеті. Тепловізори, дрони - комплекснв допомога для армії. А зараз вже на фінальній стадії збір на надлегкі плити для жінок-медиків на фронті.

"Вага цих плит до 2 кілограмів. Вони будуть спрямовані для парамедикинь, бо тягати на собі кожного дня ще й важкий рюкзак - навантаження на хребет сильне. Саме для того, щоб полегшити тиск на опорно-руховий апарат, ми вирішили зробити такий збір. Крім того, зараз дуже багато піднімається питання стосовно жіночої форми та білизни у війську. У нас при штабі є швейний цех, де ми почали відшивати тестову білизну для жінок. На війні не завжди є можливість прати і це все розхідний матеріал. Щодо жіночої форми - дуже багато є відмінностей фізіологічних у жінок. Найелементарніше - наколінники. Нам дівчата розповідали, коли біжиш до пораненого, ти падаєш на коліна і не думаєш про свої коліна. А специфіка чоловічої будови, що у них наколінники вище, ніж у жінок. Тобто, коли ти стоїш здається байдуже, але коли ти падаєш - вони піднімаються і ти голими чашечками падаєш на камінчики чи асфальт. Також особливості самої талії. Для жінок талія вище знаходиться. Якщо жінка довгий період носить чоловічі штани і чоловічий пояс, вони можуть передавлювати органи кровообігу малого тазу і потім можуть виникати проблеми по жіночій частині. Також проблема довжини рукава. Тому що у чоловіків руки довші. Це фізіологічні штуки, але вони сковують рухи. А ще ж одягається бронежилет, рюкзак, зброя. Це не просто може сковувати рухи, а коштувати життя".