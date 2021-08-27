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Коли Путіна зможуть притягнути до відповідальності за збройну агресію на Донбасі: заява ОГПУ

27 серпня, 2021 п'ятниця
16:09
війна з Росією Офіс генпрокурора

Президента Росії Володимира Путіна зможуть притягнути до відповідальності за розв'язання збройного конфлікту на Донбасі після того, як він втратить свої повноваження

Про це повідомив на пресконференції щодо розслідування Іловайської трагедії начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь, передає Укрінформ.

“Відповідно до міжнародного права, є певний імунітет перших осіб держави. До них належать президент, прем’єр-міністр, міністр закордонних справ. Україна є цивілізованою країною і поважає міжнародне право. Водночас ми не сидимо склавши руки, ми збираємо докази для повідомлення про підозру всім особам, які розв’язали та ведуть війну проти України. Якщо у нас з’явиться можливість для повідомлення про підозру будь-якій особі, ми це зробимо”, - наголосив він.
 

Рудь зауважив, що українські правоохоронці працюють над тим, щоб усі особи у керівництві РФ рано чи пізно були притягнені до кримінальної відповідальності і постали перед судом за розв’язання і ведення агресивної війни проти України.

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