Коли Путіна зможуть притягнути до відповідальності за збройну агресію на Донбасі: заява ОГПУ

Про це повідомив на пресконференції щодо розслідування Іловайської трагедії начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь, передає Укрінформ.

“Відповідно до міжнародного права, є певний імунітет перших осіб держави. До них належать президент, прем’єр-міністр, міністр закордонних справ. Україна є цивілізованою країною і поважає міжнародне право. Водночас ми не сидимо склавши руки, ми збираємо докази для повідомлення про підозру всім особам, які розв’язали та ведуть війну проти України. Якщо у нас з’явиться можливість для повідомлення про підозру будь-якій особі, ми це зробимо”, - наголосив він.



Нагадаємо, Офіс генпрокурора не встановив причинно-наслідковий зв'язок між діями українського військового командування і загибеллю бійців АТО під час боїв за Іловайськ в 2014 році. Рудь зауважив, що українські правоохоронці працюють над тим, щоб усі особи у керівництві РФ рано чи пізно були притягнені до кримінальної відповідальності і постали перед судом за розв’язання і ведення агресивної війни проти України.

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