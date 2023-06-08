Коли Росія йтиме з Криму, вона знищить все, - головний редактор видання BlackSeaNews Клименко
Андрій Клименко, керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, вважає, що окупанти, залишаючи Крим, зруйнують все, що не зможуть вивезти
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я ще чотири роки тому на одному з семінарів по Криму говорив, що треба думати не про те, як ми будемо Крим деколонізовувати або як будемо його розвивати після звільнення. Треба розуміти наступне, що, коли Росія йтиме з Криму, вона знищить все, що можна. Тобто вони підпалять ліси, позакидають водойми та водосховища, повзривають греблі, порушать всі системи життєзабезпечення, електростанції – все, що вони не зможуть вивезти", - сказав керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень.
Андрій Клименко зауважив, що подібний досвід вже був, коли ділили Чорноморський флот; якісь гарнізони віддавали українським ВМС і там, де можна було щось викрутити, зняти та вивезти, все росіяни забрали. А те, що не можна було взяти, те можна знищити кувалдою або підпалити.
"Тому у нас буде ситуація, у якій необхідні зусилля МНС, бо доведеться ліквідовувати пожежі, відновлювати водо- та енергозабезпечення. Тобто все це, на жаль, буде дуже сумно. Я не маю жодних сумнівів, що окупанти будуть так робити", - зазначив Клименко.
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