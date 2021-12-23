Коли виїхав з Донецька, у мене залишилося дві валізи, дружина та донька, - екскапітан збірної України з футболу пригадав початок війни

Про це В'ячеслав Шевчук розповів YouTube-каналу "Пряма червона".



За словами Шевчука, у Донецьку в нього лишилося все.



"У мене в Донецьку лишилося все. Після того, як я виїхав з Донецька, у мене залишилося дві валізи, дружина та донька. Вони були в Греції і чекали на сигнал, куди їдемо. Вже осінь наставала, у нас лише літній одяг. Знаєте, дуже важко було, коли ми приїхали до Києва. Дуже багато конфліктних ситуацій коли бачили, що донецькі номери. Цей період мені дуже важко згадувати, бо з'явилися такі хлопці: Ми українці, що ви тут? Ми не знали, де ми житимемо", - розповів Шевчук.

В'ячеслав Шевчук завершив професійну кар'єру футболіста у 2017-му році. З жовтня 2018-го року до квітня 2019-го тренував донецький "Олімпік". Зараз працює експертом на телебаченні.

На його рахунку 56 матчів за національну команду України. На Євро-2016 був капітаном збірної.





28 травня стало відомо, що у столиці поліція зупинила В'ячеслава Шевчука з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом.

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