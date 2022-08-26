Відео з'явилося на ютуб-каналі Me.Freel.

"Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: Ми перемогли, війна закінчилася. Знаю, це станеться", – написала Джамала.

Freel наголосив, що ця пісня про всіх українців – вільних, незламних і непереможних.

"Вона про тих, що першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу. Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало", – додав Андрій Шалімов.

Режисеркою та ілюстраторкою кліпу стала Марія Оз, а саундпродюсером – Стас Чорний.

7 квітня Pink Floyd із українським співаком Андрієм Хливнюком презентував нову пісню Hey Hey Rise Up на підтримку народу України. Пісня злетіла на вершину чартів у 27 країнах світу.

2 червня гурт "Друга Ріка" відзвітував про благодійні збори на концертах у Європі. Під час першої частини туру вдалося зібрати кошти на загальну суму 882 891 грн.

Українська кримськотатарська співачка Джамала виступила з благодійним концертом в Анталії 29 червня. Гроші скерують для дітей-біженців, які перебувають в країні без супроводу.

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