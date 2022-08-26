"Коли закінчаться війни": Джамала та репер Freel випустили спільну пісню. Відео
Співачка Джамала та репер Freel випустили пісню та кліп "Коли закінчаться війни"
Відео з'явилося на ютуб-каналі Me.Freel.
"Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: Ми перемогли, війна закінчилася. Знаю, це станеться", – написала Джамала.
Freel наголосив, що ця пісня про всіх українців – вільних, незламних і непереможних.
"Вона про тих, що першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу. Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало", – додав Андрій Шалімов.
Режисеркою та ілюстраторкою кліпу стала Марія Оз, а саундпродюсером – Стас Чорний.
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