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"Коли закінчаться війни": Джамала та репер Freel випустили спільну пісню. Відео

26 серпня, 2022 п'ятниця
11:08
Культура Freel & Jamala – Коли закінчаться війни

Співачка Джамала та репер Freel випустили пісню та кліп "Коли закінчаться війни"  

Відео з'явилося на ютуб-каналі Me.Freel.

"Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: Ми перемогли, війна закінчилася. Знаю, це станеться", – написала Джамала. 

Freel наголосив, що ця пісня про всіх українців – вільних, незламних і непереможних.

"Вона про тих, що першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу. Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало", – додав Андрій Шалімов.

Режисеркою та ілюстраторкою кліпу стала Марія Оз, а саундпродюсером – Стас Чорний.

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музика
Шоу-бізнес
війна з Росією
Джамала
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