Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру у колабораціонізмі
Служба безпеки України у середу, 27 вересня, оголосила підозру у колабораційній діяльності з РФ колишньому адвокату державних зрадників Віктора Медведчука й Анатолія Шарія Валентину Рибіну
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Росії фігурант виїхав за межі України та вже із-за кордону написав пост у Фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам.
Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонщини і влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації РФ. Зараз він очолює так званий організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ.
На так званій посаді Рибін виконує завдання Кремля щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди.
Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Едина Россия", від якої намагався балотуватися до так званих законодавчих зборів Херсонської області восени цього року.
За даними Служби безпеки, у межах своєї "передвиборчої кампанії" він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики Кремля, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів.
Тож на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Рибіну про підозру за статтею про колабораційну діяльність.
Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше СБУ вже оголошувала підозру Рибіну - тоді його злочинні дії кваліфікували за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників.
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