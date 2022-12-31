Колишній Папа Римський Бенедикт XVI помер у віці 95 років

Про це повідомляє Vatican News.

Речник Апостольської Столиці Маттео Бруні зазначив, що колишній Папа Римський Бенедикт XVI помер 31 грудня о 09:34. Додаткову інформацію нададуть згодом, як тільки це буде можливо.

"Зранку в понеділок, 2 січня 2023 року, тіло Почесного Папи перебуватиме в Базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися з ним", - ідеться в повідомленні.

Бенедикт XVI був найстарішим Папою, якого коли-небудь обирали. У віці 75 років 2005-го він очолив Католицьку церкву. У 2013 Бенедикт XVI пішов у відставку через хворобу. Останнім часом його стан погіршився через похилий вік.

Останні роки Бенедикт XVI провів у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані. Його наступник Папа Франциск поділився, що часто відвідував його там.

28 грудня Папа Римський Франциск повідомив, що його 95-річний попередник Бенедикт XVI тяжко хворий та закликав "молитися за нього".