Попередній Папа Римський Бенедикт XVI тяжко захворів, його наступник Франциск закликав молитися за нього
Папа Римський Франциск повідомив, що його 95-річний попередник Бенедикт XVI тяжко хворий та закликав "молитися за нього". Наразі священнослужитель під постійним наглядом лікарів
Про це повідомляє Reuters.
У Ватикані заявили, що здоров'я Бенедикта останнім часом значно погіршилось, але його стан знаходиться "під контролем".
"Я хотів би попросити вас піднести молитву за Бенедикта, який у тиші підтримує церкву. Згадаймо його. Він дуже хворий, тож попросіть Бога підтримати та втішити його у любові до церкви до кінця", - сказав Франциск в кінці своєї щотижневої аудієнції.
Зазначається, що ще кілька тижнів назад фізичний стан Бенедикта був поганим, проте "розум гострим". Останнє фото колишнього Папи датоване 1 грудня, коли він зустрічався з лауреатами теологічної премії. Reuters відзначає, що він був "виключно слабким".
Бенедикт XVI - перший за 600 років понтифік, що пішов у відставку. 28 лютого 2013 він пішов з посту, заявивши, що більше не має ні фізичних, ні розумових сил, аби керувати церквою.
- Папа Римський Франциск незабаром після обрання понтифіком у 2013 році написав заяву про відставку на випадок, якщо проблеми зі здоров'ям завадять йому виконувати свої обов'язки.
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