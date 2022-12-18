Папа Римський написав прохання про відставку у разі погіршення стану здоров'я

Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню ABC.

Франциск сказав, що передав записку кардиналу Тарчізіо Бертоне, який тоді обіймав посаду держсекретаря Ватикану.

"Я підписав і сказав йому: "У випадку, якщо я не зможу за станом здоров'я чи ще чогось, ось моя заява про відставку. Вони її вже мають". Я не знаю, кому кардинал Бертоне передав її, але я передав її йому, коли він був державним секретарем", - сказав він.

Читайте також: "Це світова війна": Папа Франциск не бачить, що війна РФ проти України закінчиться найближчим часом

Понтифік додав, що він припускає, що прелат, який зараз виконує роль другої особи Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, тепер має цю письмову інструкцію.