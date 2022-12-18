Папа Римський написав прохання про відставку у разі погіршення стану здоров'я
Папа Римський Франциск незабаром після обрання понтифіком у 2013 році написав заяву про відставку на випадок, якщо проблеми зі здоров'ям завадять йому виконувати свої обов'язки
Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню ABC.
Франциск сказав, що передав записку кардиналу Тарчізіо Бертоне, який тоді обіймав посаду держсекретаря Ватикану.
"Я підписав і сказав йому: "У випадку, якщо я не зможу за станом здоров'я чи ще чогось, ось моя заява про відставку. Вони її вже мають". Я не знаю, кому кардинал Бертоне передав її, але я передав її йому, коли він був державним секретарем", - сказав він.
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Понтифік додав, що він припускає, що прелат, який зараз виконує роль другої особи Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, тепер має цю письмову інструкцію.
- 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".
- При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.
- Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
- Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.
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