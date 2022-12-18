Про це понтифік заявив в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

"Я не бачу кінця у короткостроковій перспективі, тому що це світова війна. Не забуватимемо про це. Багато рук мішають казан війни. Це глобально. Я думаю, що війну починають, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати та продавати. На карту поставлено дуже багато", – заявив він.

Зокрема Папа Римський розповів, що український президент Володимир Зеленський утретє направив до нього одного зі своїх релігійних радників.

"Я на зв'язку, приймаю, допомагаю", – додав він.

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Окрім цього, понтифік також розповів, що на Різдво як подарунок хотів би отримати "трохи миру".

"Трохи миру. Скільки у світі воєн! Та, яка в Україні, стосується нас найбільше, але давайте згадаємо М'янму, Ємен, Сирію, де вони воюють уже тринадцять років", – заявив єпископ, відповідаючи на запитання журналіста про подарунок на Різдво.

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".

При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.