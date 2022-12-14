Папа Римський закликав до скромного Різдва, а заощаджене передати в Україну

Про це повідомляє ABC News з посиланням на слова Папи.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Зробімо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", - сказав він.

Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до «конкретних жестів» милосердя для українців у цей святковий сезон.

"Вони голодні, їм холодно, тому багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво так, у мирі та з Господом, так. Але з українцями в серці", - додав Папа.

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".

При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.