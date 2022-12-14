Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Папа Римський закликав до скромного Різдва, а заощаджене передати в Україну

Папа Римський закликав до скромного Різдва, а заощаджене передати в Україну

14 грудня, 2022 середа
14:11
Світ Папа Римський Франциск

Під час щотижневої загальної аудієнції Папа Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон

Про це повідомляє ABC News з посиланням на слова Папи.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Зробімо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", - сказав він.

Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до «конкретних жестів» милосердя для українців у цей святковий сезон.

"Вони голодні, їм холодно, тому багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво так, у мирі та з Господом, так. Але з українцями в серці", - додав Папа.

  • 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".
  • При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.
  • Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
  • Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
війна з Росією
Папа Римський Франциск
Читайте також:
14 грудня, 2022 середа
У Києві уламком безпілотника пошкоджено адмінбудівлю та 4 будинки. У регіоні збито 13 дронів-камікадзе
На фото: система ППО
14 грудня, 2022 середа
На Київщині працювали сили ППО, є збиття безпілотників
Дмитро Пєсков
13 грудня, 2022 вiвторок
У Кремлі відповіли на заклик Зеленського розпочати на Різдво виведення військ РФ з України
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.08
    Продаж 42.19
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 грудня
15:25
США китай санкції
США внесуть понад 30 китайських технологічних компаній до санкційного списку
15:19
"Венздей" став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць
15:15
SAMP-T
Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T
15:12
Франція
Україна отримає французьку систему ППО Mamba, - ЗМІ
15:10
Зброя, георгіївські стрічки, російські прапори й методички. СБУ провела обшуки у представників заборонених політичних партій
14:52
зима
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
14:51
OPINION
Ірина Федорів
Українці вимагають ветувати містобудівну ''реформу''
14:49
На Харківщині у Куп’янському районі встановили ще одну жертву російських загарбників
14:38
на фото Пункт незламності
Посли G7 відвідали в Україні один із Пунктів незламності
14:38
Ексклюзив
Законопроєкт про реформу містобудування виписаний під забудовників, громада та влада не матимуть впливу, - заступниця голови Архітектурної палати
14:26
на фото: підписання заявки на вступ до ЄС
Косово подало заявку на вступ до ЄС
14:19
На Київщині поблизу кордону з Білоруссю розірвалася міна РФ, постраждала людина
14:15
Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: окрему увагу приділили забезпеченню безпеки на держкордоні України
14:13
Ексклюзив
суд Гаага
Створення механізму трибуналу за злочини агресії РФ проти України стане прецедентом у світовій історії, - член експертної ради ЦГС Ліхачов
14:09
Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе та Тео Ернандес (зліва - направо)
Франція - Марокко: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2022
14:07
Штаб-квартира ЄС в Брюсселі
Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС
14:03
Латвія
Спецтрибунал повинен навіть заочно розглянути агресію Росії проти України, - президент Латвії
14:01
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Проведення нової хвилі мобілізації можливе після Нового року, - Ганна Маляр
14:01
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 8-13 грудня. ЗСУ готують Луганщину і Запоріжжя до звільнення
14:00
OPINION
Агія Загребельська
Найбільший, найнахабніший корупційний скандал у Брюсселі
13:52
Українському народу вручили премію Сахарова
13:51
російські кораблі у Чорному морі
У ВМС назвали кількість кораблів, які Росія утримує в Чорному, Азовському і Середземному морях
13:42
білорусь солдати лукашенко
У Офісі президента відреагували на оголошену Лукашенком раптову перевірку боєготовності військ Білорусі
13:40
Пресреліз
Звіт Фонду Slots City за листопад: автомобілі, дрони, обладнання для лікарні і не тільки
13:31
Герман Галущенко
Франція надасть Україні обладнання на 415 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури, - Галущенко
13:24
Маріуполь
Окупанти Маріуполя хочуть знести цілий квартал поблизу "Азовсталі", – міська рада
13:23
Ще два ресторани McDonald's відновили роботу в Києві
13:20
Руслан Стефанчук
Верховна Рада виконала весь перелік рекомендацій від Єврокомісії, - Стефанчук
13:09
українські біженці в Ізраїлі
Українських біженців в Ізраїлі виселяють із наданого державою житла: закінчився договір оренди
13:07
СБУ затримала
СБУ затримала посіпаку окупантів, який організував перевезення їх автобусами з Криму до Херсона
13:06
Ексклюзив
"Війна значно наблизила Україну до членства в НАТО", – експерт з безпеки Шелест
13:04
Фрідріх Мерц
Лідер німецької опозиції Мерц закликав уряд передати Україні танки
13:01
Українські захисники, які повернулися з полону 14 грудня
Обмін полоненими: до України повернулися 64 захисники
12:52
Литва прапор
У Литві заборонили пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів і їхніх ідеологій
12:51
Вовчий суд
Вовчий суд. Як ОАСК грав під дудку Кремля
12:33
Обстріли Херсона
Окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА
12:30
Ексклюзив
ОАСК
Дуже мала ймовірність, що судді ОАСК потраплять до суду, який його замінить, - голова ради громадського контролю НАБУ
12:22
Укренерго
Енергооб’єкти не постраждали, але ситуація в системі все ще складна, – Укренерго про ранковий обстріл
12:17
Верховна Рада
Рада ратифікувала угоду з Туреччиною про співробітництво в сфері технологій, яка передбачає будівництво заводу Bayraktar в Україні
12:13
Норвегія
Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV