Папа Римський закликав до скромного Різдва, а заощаджене передати в Україну
Під час щотижневої загальної аудієнції Папа Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон
Про це повідомляє ABC News з посиланням на слова Папи.
"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Зробімо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", - сказав він.
Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до «конкретних жестів» милосердя для українців у цей святковий сезон.
"Вони голодні, їм холодно, тому багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво так, у мирі та з Господом, так. Але з українцями в серці", - додав Папа.
- 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".
- При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.
- Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
- Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.
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