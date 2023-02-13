Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я, якого уряд звільнив минулого тижня. Наразі експосадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів)", - ідеться в повідомленні.

"Як свідчать матеріали розслідування, колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості. Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень. Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі", - додали в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що зловмиснику незабаром оберуть запобіжний захід. Триває досудове слідство й визначення кола причетних осіб.

Зазначимо, що, згідно з повідомленням представника Кабміну в Раді, 8 лютого звільнили заступника очільника МОЗ Олександра Комаріду.