Колишній перший заступник голови МОЗ отримав підозру в реєстрації ліків недоведеної якості
Колишній перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда отримав підозру в реєстрації зарубіжного лікарського препарату недоведеної якості
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я, якого уряд звільнив минулого тижня. Наразі експосадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів)", - ідеться в повідомленні.
"Як свідчать матеріали розслідування, колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості. Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень. Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі", - додали в СБУ.
У спецслужбі зазначили, що зловмиснику незабаром оберуть запобіжний захід. Триває досудове слідство й визначення кола причетних осіб.
Зазначимо, що, згідно з повідомленням представника Кабміну в Раді, 8 лютого звільнили заступника очільника МОЗ Олександра Комаріду.
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