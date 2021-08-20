Колишній топменеджер НБУ став членом правління Ощадбанку
Колишній директор департаменту фінансового контролінгу Національного банку України Олег Стринжа став членом правління державного Ощадбанку
Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.
Згідно з повідомленням, наглядова рада Ощадбанку призначила переможця конкурсу Олега Стринжу членом правління Ощадбанку, відповідальним за фінансовий блок. Його кандидатуру погодив НБУ. Стринжа почне роботу на новій посаді з 1 вересня 2021 року. Його контракт розрахований на 5 років.
Зазначається, що Стринжа закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "прикладна математика" та Київський національний економічний університет за спеціальністю "фінанси та кредит" у рамках магістерської програми "банківська справа". Здобув кваліфікацію магістра державного управління. Він також має більш ніж 25-річний досвід роботи у банківському секторі.
Понад шість останніх років Стринжа працював директором департаменту фінансового контролінгу НБУ та відповідав за планування, контроль та аналіз адміністративних витрат, а також за процеси фінансового прогнозування, підготовки управлінської фінансової звітності та управління власним капіталом НБУ.
У пресслужбі зазначили, що головними завданнями нового члена правління будуть запровадження функції управлінського обліку та модернізація функції управління фінансами Ощадбанку, що має на меті підвищення його ефективності та фінансової стійкості.
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