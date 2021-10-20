Колишній журналіст Сергій Лещенко захищає владу Зеленського від медіа, - Казарін
Співведучий програми “Зворотній відлік”, яка виходить на “Суспільному”, звинуватив владу в тиску
Журналіст Павло Казарін уточнив деталі заочного конфлікту Офісу президента Зеленського і команди програми “Зворотний відлік”.
“До посту Мирослави я можу додати лише одну деталь. ”Колишній журналіст”, який тепер захищає владу від медіа, - це Сергій Лещенко.
Сергій записав відео, в якому звинуватив "Зворотний вiдлiк" в тому, що ми не покликали на ефір представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми звали “слуг”, але вони стали нав'язувати нам свій “стоп-лист»”. Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на самому початку програми.
Натомість Сергій відмовлятися не став. Тепер він захищає Офіс президента і правлячу партію. Чудова відданість. Піховшек би вами пишався.
Сергій, ви сказали, що нашу програму фінансують платники податків. Тільки забули згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова. А ось ви як раз живете на наші податки.
І тому у мене лише одне питання. Вам не соромно?”, - написав на своїй сторінці у Facebook Павло Казарін.
- Нагадаємо, що 19 жовтня ведуча ток-шоу на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента почав тиснути на журналістів цієї програми.
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