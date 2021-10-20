Колишній журналіст Сергій Лещенко захищає владу Зеленського від медіа, - Казарін

Журналіст Павло Казарін уточнив деталі заочного конфлікту Офісу президента Зеленського і команди програми “Зворотний відлік”.

“До посту Мирослави я можу додати лише одну деталь. ”Колишній журналіст”, який тепер захищає владу від медіа, - це Сергій Лещенко.

Сергій записав відео, в якому звинуватив "Зворотний вiдлiк" в тому, що ми не покликали на ефір представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми звали “слуг”, але вони стали нав'язувати нам свій “стоп-лист»”. Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на самому початку програми.

Натомість Сергій відмовлятися не став. Тепер він захищає Офіс президента і правлячу партію. Чудова відданість. Піховшек би вами пишався.

Сергій, ви сказали, що нашу програму фінансують платники податків. Тільки забули згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова. А ось ви як раз живете на наші податки.



І тому у мене лише одне питання. Вам не соромно?”, - написав на своїй сторінці у Facebook Павло Казарін.