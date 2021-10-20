Телеведуча Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на журналістів

Про це Барчук написала у Facebook.

"Обслуговуючий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу "Зворотний відлік" у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми”, - написала Барчук.

За її словами, Офіс президента жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу". Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою в ОП.

“По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах. Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі будуть присутні або двоє "слуг" (обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП”, - написала Барчук.

Також, за її словами, від редакції вимагали відмовити в виступі раніше запрошеному Гео Леросу.

“Отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості, і що це "недотримання журналістських стандартів". Але я тут не про підлість. Я про перші дзвіночки. Зокрема про загрозу для свободи слова і незалежної журналістики загалом. Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада", - написала журналістка.