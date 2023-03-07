Колишнього викладача з Криму окупанти змушують сплатити штрафи "за дискредитацію росармії"
Від колишнього викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова, якого загарбники звільнили за українські пісні, зараз вимагають оплатити адміністративні штрафи "за дискредитацію росармії"
Про це Білозеров розповів інтернет-виданню "Крим.Реалії".
"Мої трудова та медична книжки були вилучені в жовтні минулого року і досі мені їх не повернули. Із 21 грудня 2022 року забороняють виходити з дому через домашній арешт. Тим самим залишили без засобів для існування не лише мене, а й мою дружину та 11-річну дитину, адже дружина працює медсестрою в лікарні, а на 10 тисяч рублів зарплати, не отримуючи від мене фінансової допомоги, прожити проблематично. При цьому телефонують і вимагають оплати накладені штрафи в розмірі 40 та 42 тисячі рублів", - розповів він.
Чоловік також додав, що російські окупанти вимагають від нього грошей, не дивлячись на те, що самі позбавили роботи та можливості заробляти.
Також зазначається, що у вересні 2022 року в Криму звільнили викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова за те, що він увімкнув у стінах навчального закладу українську пісню "Байрактар". Його також арештували на 13 діб.
Після цього на Білозерова склали адмінпротокол «за використання нацистської символіки». Приводом стала його публікація у соцмережі з піснею "Червона калина".
Видання зазначає, що у грудні відбувся "суд" щодо Білозерова, за результатами якого його відправили під домашній арешт за статтею 280.3 КК РФ (дискредитація ЗС РФ).
- 4 березня стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму загарбники надрукували пропагандистську газету "Кримська правда", яку місцеві мешканці відмовляються брати.
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