Про це Білозеров розповів інтернет-виданню "Крим.Реалії".

"Мої трудова та медична книжки були вилучені в жовтні минулого року і досі мені їх не повернули. Із 21 грудня 2022 року забороняють виходити з дому через домашній арешт. Тим самим залишили без засобів для існування не лише мене, а й мою дружину та 11-річну дитину, адже дружина працює медсестрою в лікарні, а на 10 тисяч рублів зарплати, не отримуючи від мене фінансової допомоги, прожити проблематично. При цьому телефонують і вимагають оплати накладені штрафи в розмірі 40 та 42 тисячі рублів", - розповів він.

Чоловік також додав, що російські окупанти вимагають від нього грошей, не дивлячись на те, що самі позбавили роботи та можливості заробляти.

Також зазначається, що у вересні 2022 року в Криму звільнили викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова за те, що він увімкнув у стінах навчального закладу українську пісню "Байрактар". Його також арештували на 13 діб.

Після цього на Білозерова склали адмінпротокол «за використання нацистської символіки». Приводом стала його публікація у соцмережі з піснею "Червона калина".

Видання зазначає, що у грудні відбувся "суд" щодо Білозерова, за результатами якого його відправили під домашній арешт за статтею 280.3 КК РФ (дискредитація ЗС РФ).