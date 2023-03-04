Мешканці Криму відмовляються від кремлівських пропагандистських газет, - ЦНС
У тимчасово окупованому Криму загарбники надрукували пропагандистську газету "Кримська правда", яку місцеві мешканці відмовляються брати
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Путінський режим усвідомлює свою поразку не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі за "мізки людей", - ідеться в повідомленні.
Загальний тираж пропагандистського видання складає понад 8 тисяч примірників. У ньому зросла кількість матеріалів на тему російсько-української війни, зокрема ситуації на тимчасово окупованому півострові. Серед заголовків можна помітити й такі: "Бій іде святий і правий".
Так звану газету роздають безкоштовно на зупинках громадського транспорту, проте жителі Криму це ігнорують. Відтак більшість примірників залишилися на складах.
Також відомо, що окупаційна влада заявляла про тираж у 15 тисяч примірників, проте надрукувала менше.
- 3 березня стало відомо, що росіяни продовжують розміщувати військову техніку, зброю, боєприпаси та особовий склад у цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях.
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