Мешканці Криму відмовляються від кремлівських пропагандистських газет, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Путінський режим усвідомлює свою поразку не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі за "мізки людей", - ідеться в повідомленні.

Загальний тираж пропагандистського видання складає понад 8 тисяч примірників. У ньому зросла кількість матеріалів на тему російсько-української війни, зокрема ситуації на тимчасово окупованому півострові. Серед заголовків можна помітити й такі: "Бій іде святий і правий".

Так звану газету роздають безкоштовно на зупинках громадського транспорту, проте жителі Криму це ігнорують. Відтак більшість примірників залишилися на складах.

Також відомо, що окупаційна влада заявляла про тираж у 15 тисяч примірників, проте надрукувала менше.