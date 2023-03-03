Росіяни навмисно облаштовують військові склади в цивільних будівлях, щоб підставити під ризик місцевих, - Центр нацспротиву
Росіяни продовжують розміщувати військову техніку, зброю, боєприпаси та особовий склад у цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог розміщує склади боєприпасів у цивільних об’єктах й таким чином перетворює їх на військові цілі. Склади розміщуються у школах як на півдні, так й на сході. При цьому росіяни знають, що місцеві повідомляють про їх розташування ЗСУ й тому навмисно облаштовують склади в цивільних будівлях в центрі населених пунктів, підставляючи місцевих під ризик детонації", - пишуть у Центрі.
Після кожного удару ЗСУ по військових об'єктах окупанти посилюють репресії над цивільними. Так вони сподіваються знизити виток даних.
Однак українське підпілля працює й надалі. Цього тижня ЗСУ завдали низку вдалих ударів завдяки роботі партизан.
- 3 березня стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі ворог починає потроху відсовувати свої бази та шукають місця, де можна перебазувати боєприпаси та склади.
Новини з тимчасово окупованих територій читайте на сайті Еспресо.TV!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе