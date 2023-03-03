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Росіяни навмисно облаштовують військові склади в цивільних будівлях, щоб підставити під ризик місцевих, - Центр нацспротиву

3 березня, 2023 п'ятниця
17:58
війна з Росією техніка окупантів

Росіяни продовжують розміщувати військову техніку, зброю, боєприпаси та особовий склад у цивільних об'єктах на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог розміщує склади боєприпасів у цивільних об’єктах й таким чином перетворює їх на військові цілі. Склади розміщуються у школах як на півдні, так й на сході. При цьому росіяни знають, що місцеві повідомляють про їх розташування ЗСУ й тому навмисно облаштовують склади в цивільних будівлях в центрі населених пунктів, підставляючи місцевих під ризик детонації", - пишуть у Центрі.

Після кожного удару ЗСУ по військових об'єктах окупанти посилюють репресії над цивільними. Так вони сподіваються знизити виток даних.

Однак українське підпілля працює й надалі. Цього тижня ЗСУ завдали низку вдалих ударів завдяки роботі партизан.

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