Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог розміщує склади боєприпасів у цивільних об’єктах й таким чином перетворює їх на військові цілі. Склади розміщуються у школах як на півдні, так й на сході. При цьому росіяни знають, що місцеві повідомляють про їх розташування ЗСУ й тому навмисно облаштовують склади в цивільних будівлях в центрі населених пунктів, підставляючи місцевих під ризик детонації", - пишуть у Центрі.

Після кожного удару ЗСУ по військових об'єктах окупанти посилюють репресії над цивільними. Так вони сподіваються знизити виток даних.

Однак українське підпілля працює й надалі. Цього тижня ЗСУ завдали низку вдалих ударів завдяки роботі партизан.

3 березня стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі ворог починає потроху відсовувати свої бази та шукають місця, де можна перебазувати боєприпаси та склади.

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