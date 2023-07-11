Про це повідомляє пресслужба САП.

“10 липня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор спільно з детективами НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету колишньому народному депутату України - чинному адвокату. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України”, - йдеться у повідомленні.

У САП зауважили, що іншим шістьом підозрюваним у справі вручено змінені повідомлення про підозру.

У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету, шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством з ознаками фіктивності ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” та ПАТ “Київенерго”.

Зазначається, що у вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року не виконувалось органами виконавчої служби.

Однак після цього з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор "Золотого Мандарину Ойл" вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн.

Крім того, за даними САП, від суду був прихований факт, що ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства, та отримало за це грошові кошти.

У Спеціалізованій прокуратурі зазначили, що надалі колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" було відчужено.

На підставі цієї декларації згодом і було перераховано 54,179 млн грн, які були легалізовані через послуги конвертаційних центрів.