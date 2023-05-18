Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Прокурором САП ініційовано розслідування кримінального провадження за фактом розголошення даних, що становлять таємницю досудового розслідування, у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди. 18 травня 2023 року відповідні відомості зареєстровані у ЄРДР", - заявили у відомстві.

Повідомляється, що правова кваліфікація відповідно до Кримінального кодексу України - розголошення даних досудового розслідування, які ганьблять людину, принижують її честь і гідність.

Досудове розслідування доручили Управлінню внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Підкреслюється, що незаконне розголошення інформації є незаконним і шкодить державним інтересам.

Особи, які незаконно розголосили матеріали про конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які були забрані з кабінету колишнього Голови Верховного Суду під час негласних дій, мають нести відповідальність за законом.

"Інформація та матеріали, що були отримані в межах досудового розслідування та які стосуються конкурсу на обрання членів ВККС, будуть надані на запит Вищої ради правосуддя, який вже надійшов та перебуває на опрацюванні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - підкреслили у САП.

Довідка. Всеволод Князєв родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету й Одеську національну юридичну академію. У 2001 році отримав право займатися адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році. Працював юрисконсультом, викладачем Нацуніверситету кораблебудування імені адмірала Макарова, адвокатом.

2013 року почав працювати суддею Миколаївського окружного адміністративного суду, а 2015 року став головою цього суду.

Всеволод Князєв є суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, утвореного після реформи 2016 року.

12 грудня 2017 року Князєва обрали секретарем Великої палати Верховного Суду.

22 жовтня 2021 року пленум Верховного Суду таємним голосуванням обрав нового голову цієї інституції. Ним став Князєв, за якого віддали свої голоси 98 колег. Здійснювати повноваження голови ВСУ почав з 1 грудня 2021 року