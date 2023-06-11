Колишню першу міністерку Шотландії затримали у справі щодо партійних фінансів
Британська поліція заарештувала колишню першу міністерку Шотландії Ніколу Стерджен у справі щодо розслідування фінансування та фінансів Шотландської національної партії (SNP)
Про це інформує BBC.
Інформацію підтвердила поліція. Вона зазначила, що 52-річну жінку затримали як підозрювану, її допитують у суді слідчі.
Прессекретарка Стерджен підтвердила, що жінка відвідала допит за попередньою домовленістю з поліцією Шотландії.
"Сьогодні, у неділю, 11 червня, Нікола Стерджен, за домовленістю з поліцією Шотландії, була на співбесіді, де її мали заарештувати та допитати щодо операції Branchform. Нікола постійно заявляла, що буде співпрацювати зі слідством, якщо її попросять, і продовжує це робити", - зазначила прессекретарка.
Справа щодо фінансів SNP
У липні 2021 року було розпочато розслідування щодо фінансування SNP. Тоді до поліції надійшли скарги щодо незаконних внесків у казну партії. Зокрема йшлося про витрачання близько 600 тис. фунтів стерлінгів, зібраних прихильниками партії. Ці кошти мали спрямувати на кампанію за незалежність Шотландії, утім у скаргах зазначали, що їх могли використати для інших цілей.
Згодом у квітні 2023 року в межах розслідування було затримано та відпущено чоловіка Стерджен, колишнього виконавчого директора SNP Пітера Мюррелла. Тоді ж поліцейські обшукали будинок ексміністерки і штаб-квартиру SNP в Единбурзі. Було вилучено також будинок на колесах, який був розташований біля будинку матері Мюррелла в Данфермліні. До цього, у травні, Мюррелл і Стерджен подали у відставку.
Майже через два тижні після затримання та звільнення Мюррелла було затримано та звільнено без пред'яви звинувачень скарбника SNP Коліна Бітті. Згодом Бітті покинув посаду скарбника.
Усі троє - Бітті, Стерджен і Мюррелл - були підписантами на рахунках SNP.
Речник SNP своєю чергою заявив, що партія не коментуватиме арешт Стерджен, і додав, що ці питання є предметом розслідування поліції. Також він наголосив, що партія повністю співпрацює зі слідство і продовжуватиме це робити.
Довідково. Нікола Стерджен була першою, хто обіймав посаду міністра Шотландії понад вісім років. Вона обійняла цю посаду у 2014 році. Також вона є першою та єдиною жінкою-міністром у Шотландії.
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