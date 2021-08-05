"Колос" не зумів у більшості перемогти "Шахтар" з Караганди у Лізі конференцій
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій ковалівський "Колос" зіграв внічию проти "Шахтаря" з Караганди
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився нульовою нічиєю. На 76-й хвилині захисник Давід Атанасковскі отримав другу жовту картку та залишив "Шахтар" у меншості, але "Колос" не зумів скористатись перевагою.
"Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.
Матч-відповідь "Колоса" з карагандинським "Шахтарем" відбудеться 12 серпня.
Ліга конференцій.
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч
5 серпня
"Колос" (Україна) - "Шахтар" Караганда (Казахстан) 0:0
Вилучення: Атанасковскі, 76 (друга жовта картка)
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