"Колос" не зумів у більшості перемогти "Шахтар" з Караганди у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч завершився нульовою нічиєю. На 76-й хвилині захисник Давід Атанасковскі отримав другу жовту картку та залишив "Шахтар" у меншості, але "Колос" не зумів скористатись перевагою.



"Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.



Матч-відповідь "Колоса" з карагандинським "Шахтарем" відбудеться 12 серпня.



Ліга конференцій.



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч



5 серпня



"Колос" (Україна) - "Шахтар" Караганда (Казахстан) 0:0



Вилучення: Атанасковскі, 76 (друга жовта картка)

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