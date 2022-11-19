Команда Еспресо ТВ тріумфувала на турнірі з мініфутболу WhiteBIT Media Cup-2022
Сьогодні, 19 листопада, команда журналістів Еспресо ТВ здобула перемогу на турнірі з мініфутболу WhiteBIT Media Cup-2022
Про це повідомляє "Центр новин".
WhiteBIT Media Cup-2022 пройшов на столичному НТК імені Віктора Баннікова. У турнірі з мініфутболу взяли участь 6 команд: збірна журналістів України, збірна коміків України, "Прямий", "Еспресо ТВ", а також команди УАФ та "Трибуна".
Організаторами футбольного турніру виступили: Українська асоціація футболу та Інформаційне агентство "Центр новин". Титульний спонсор турніру - WhiteBIT.
У складі команди Еспресо виступили Сергій Шкапа, Владислав Івченко, Роман Лопатін, Андрій Малиновский, Давид Бондарєв, Сергій Смородін, Микола Гаркавченко, Олександр Квашнин, Олександр Ващук і Ярослав Шемулянский.
У груповому раунді команда Еспресо розгромила суперників з "Трибуни" (4:0) і впевнено здолала збірну журналістів України – 4:1
У фіналі наша команда виявилась сильнішою за збірну УАФ - 0:1.
"Команда WhiteBit дуже дякує всім журналістам за підтримку інформаційного фронту та вітає з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку! Разом із вами ми йдемо спільним шляхом, який наближає Україну до перемоги!", – привітав гравців Володимир Носов, засновник WhiteBit.
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