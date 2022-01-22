Команда Миколенка програла в АПЛ перший матч під керівництвом нового тренера
У 23-му турі чемпіонату Англії з футболу "Евертон" на своєму полі програв "Астон Віллі" у першій грі під керівництвом Данкана Фергюсона
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Ліверпулі перемогу "Астон Віллі" приніс гол Еміліано Буендії, який забив з передачі колишнього гравця "Евертона" Луки Діня наприкінці першого тайму.
Український футболіст ліверпульців Віталій Миколенко не потрапив до заявки на матч через травму. Ця гра була для "Евертона" першою після відставки іспанця Рафаеля Бенітеса та призначення новим головним тренером шотландця Данкана Фергюсона.
"Евертон" програв "Астон Віллі" 0:1 та з 19 очками займає у Прем'єр-лізі 16-те місце. Бірмінгемці мають 26 пунктів та йдуть десятими.
Чемпіонат Англії
23-й тур
22 січня
"Евертон" - "Астон Вілла" 0:1
Гол: Буендія, 45+3
- Нагадаємо, 15 січня Віталій Миколенко провів проти "Норвіча" перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії.
- 16 січня "Евертон" звільнив з посади головного тренера іспанця Рафаеля Бенітеса.
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