Команда Миколенка програла в АПЛ перший матч під керівництвом нового тренера

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Ліверпулі перемогу "Астон Віллі" приніс гол Еміліано Буендії, який забив з передачі колишнього гравця "Евертона" Луки Діня наприкінці першого тайму.

Український футболіст ліверпульців Віталій Миколенко не потрапив до заявки на матч через травму. Ця гра була для "Евертона" першою після відставки іспанця Рафаеля Бенітеса та призначення новим головним тренером шотландця Данкана Фергюсона.

"Евертон" програв "Астон Віллі" 0:1 та з 19 очками займає у Прем'єр-лізі 16-те місце. Бірмінгемці мають 26 пунктів та йдуть десятими.

Чемпіонат Англії

23-й тур

22 січня

"Евертон" - "Астон Вілла" 0:1

Гол: Буендія, 45+3

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