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Головна Спорт Команда Миколенка програла в АПЛ перший матч під керівництвом нового тренера

Команда Миколенка програла в АПЛ перший матч під керівництвом нового тренера

22 січня, 2022 субота
16:51
Спорт Данкан Фергюсон

У 23-му турі чемпіонату Англії з футболу "Евертон" на своєму полі програв "Астон Віллі" у першій грі під керівництвом Данкана Фергюсона

Про це повідомляє Еспресо.TV.   

У Ліверпулі перемогу "Астон Віллі" приніс гол Еміліано Буендії, який забив з передачі колишнього гравця "Евертона" Луки Діня наприкінці першого тайму. 

Український футболіст ліверпульців Віталій Миколенко не потрапив до заявки на матч через травму. Ця гра була для "Евертона" першою після відставки іспанця Рафаеля Бенітеса та призначення новим головним тренером шотландця Данкана Фергюсона. 

"Евертон" програв "Астон Віллі" 0:1 та з 19 очками займає у Прем'єр-лізі 16-те місце. Бірмінгемці мають 26 пунктів та йдуть десятими. 

Чемпіонат Англії

23-й тур

22 січня 

"Евертон" - "Астон Вілла" 0:1

Гол: Буендія, 45+3

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футбол
чемпіонат Англії
Евертон
Віталій Миколенко
АПЛ
Астон Вілла
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